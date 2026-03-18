В Ростовской области будут давать землю матерям-героиням

В Ростовской области расширили перечень мер поддержки для женщин, удостоенных почетного звания «Мать-героиня». Теперь они смогут получить бесплатный земельный участок в собственность. Об этом на заседании Законодательного собрания региона рассказал председатель Александр Ищенко.
Высшее звание Российской Федерации присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Для них вводятся дополнительные региональные меры социальной поддержки. Так, на прошлом заседании депутаты приняли закон об освобождении матерей-героинь от уплаты транспортного налога, а теперь им предоставляется право на получение земли.
Александр Ищенко также пояснил принципиальное отличие новой льготы от аналогичных мер для многодетных семей. Если для получения участка многодетные должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, то для матерей-героинь это условие действовать не будет. Женщины, удостоенные высокого звания, смогут оформить землю в собственность вне зависимости от того, нуждаются ли они в улучшении жилья.
