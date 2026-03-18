Подземный дрон ускорит добычу металлов в 10−20 раз

«Попробуйте сделать дрелью отверстие в бетоне, а затем, не вынимая сверло, начать сверлить под другим углом. Это невозможная задача, — объясняет Олег Основин, генеральный директор компании “Индустрия горнодобывающих технологий”. — В нашем случае боковые воздействия ведут к быстрому разрушению головного подшипника — узла, который принимает на себя основные нагрузки при проходке. В “Норде” применены инженерные решения, ноу-хау, которые позволяют угловые усилия свести к минимуму или полностью исключить. Кроме того, мы увеличили и укрепили все нагруженные детали машины: режущую головную часть, моторную плиту, хребтовый вал. Их прочность отличается на порядок по сравнению с проходческими щитами в метро».