Из Казани в Маскат может появиться прямой авиарейс

Помощник главы Татарстана Марат Гатин сообщил, что республика работает над открытием полноценного представительства в Омане и ведет переговоры о прямом авиасообщении между Казанью и Маскатом.
По мнению Гатина, начинать следует с чартерных рейсов и диалога с туроператорами. Прямые рейсы создадут основу для развития туризма, который, в свою очередь, привлечет бизнес. Татарстан обладает мощным туристическим потенциалом, востребованным в странах исламского мира.
Напомним, Рустам Минниханов поручил подготовиться к сложному паводку из-за обильных снегов. Объем воды в снежном покрове превышает средние показатели в 1,5−2,5 раза.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.