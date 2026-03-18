В Волгограде покажут квазимюзикл «Краски мира»

Шанс услышать мир по-новому подарит волгоградцам оркестр русских народных инструментов имени Калинина. Квазимюзикл пройдет на площадке ДК Профсоюзов 21 марта.
«В музыкальном путешествии по странам и континентам зрителям откроется богатство мировых музыкальных традиций и звучание редких, незнакомых большинству россиян музыкальных устройств. Позвучат яркие переливы исконно русской балалайки, зажигательные ритмы татарской хайтармы, таинственные, медитативные мелодии Поднебесной в исполнении китайской флейты хулюс», — рассказывают в Волгоградской филармонии.
В сопровождении оркестра под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой выступят его солисты-инструменталисты. Песни популярных российских и зарубежных композиторов прозвучат в исполнении лауреата госпремии Волгоградской области Алексея Шапошникова.
