Нижегородских подростков осудили на шесть лет за поджог станций связи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Двое подростков в Нижегородской области осуждены на шесть лет и шесть лет три месяца воспитательной колонии за террористический акт на объектах сотовой связи, сообщает СУСК по региону РФ.
Следствие и суд установили, что в мае 2025 года 16-летний и 17-летний подростки, выполняя задание, поступившее от неизвестного в Telegram, за денежное вознаграждение подожгли три базовые станции операторов сотовой связи в Ленинском районе, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона. Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону задержали подростков, было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
«Приговором суда одному из несовершеннолетних назначено наказание в виде шести лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, второму — шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.