Нижегородских подростков осудили на шесть лет за поджог станций связи

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года 16-летний и 17-летний подростки, выполняя задание, поступившее от неизвестного в Telegram, за денежное вознаграждение подожгли три базовые станции операторов сотовой связи в Ленинском районе, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона. Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону задержали подростков, было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).