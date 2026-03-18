В Калининграде заработали новые меры поддержки для творческих предпринимателей

В структуре центра «Мой бизнес» заработало подразделение поддержки креативных индустрий.

Источник: Комсомольская правда

Подразделение поддержки креативных индустрий теперь работает в региональном центре «Мой бизнес». Как сообщает пресс-служба областного правительства, специалисты готовы работать с представителями 16 творческих индустрий: от народных промыслов до моды и кино. Реестр субъектов креативных индустрий региона формируется.

Представители творческих бизнес-направлений могут получить консультации для запуска своих проектов, им помогут с участием в грантовых и иных конкурсах, а также с поиском партнеров и каналов сбыта.

Как рассказал директор регионального центра «Мой бизнес» Кирилл Лило, по итогам 2024 года Калининградская область заняла второе место в России по вкладу креативного бизнеса в валовый региональный продукт.

Подробнее о Центре креативных индустрий — здесь.