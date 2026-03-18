Охотник из Москвы подстрелил в Беларуси зубра

Трофеем гостя из России стала крупная 15-летняя особь. Макеенков рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться во время охоты.
«Время, терпение, нервы — все не так просто, как казалось бы. Выбрать из ста голов стада нужную особь, чтобы не зацепить других животных, — тоже задача не из легких. Сказалась отличная организация охоты: помогали образованные и грамотные егеря, объяснили, как правильно подходить, готовиться к выстрелу», — рассказал охотник.
Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез уточнил, что охота на зубра является договорной, в год выдается до 80 разрешений на добычу.
Решение о том, кому выдать разрешение на охоту, принимает специальная комиссия из нескольких государственных ведомств и структур: определяется особь, которая подлежит выбраковке, за которую государство получит определенную прибыль.
Добытый зубр по трофейной классификации взял серебро и 168.5 балла, до золота особь не дотянула буквально полтора балла.
Зубр имеет в Беларуси бинарный статус: он является краснокнижным животным и находится под охраной, но по решению специальной комиссии некоторые животные по особым причинам могут выбраковываться. И тогда они становятся для профессиональных охотников самым желанным трофеем.