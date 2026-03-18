Учёный Андрей Шихов сообщил о рекорде тепла в Пермском крае 18 марта

Температура воздуха превысила аномальтный показатель 2015 года.

Температура воздуха в Пермском крае 18 марта достигла рекордной отметки сообщил в своем телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.

«Шестой подряд температурный рекорд в Перми. Уже в 14.00 воздух на городской метеостанции прогрелся до +9,5°C, что на 0,2°C выше прежнего рекорда для 18 марта, установленного в 2015 г.», — отметил метеоролог.

По словам специалиста, безветренная погода особенно способствовала быстрому прогреву воздуха. Метеорлог не исключил, что в течение дня будет достигнут показатель +11°C, как 17 марта.

Напомним, ранее метеоролог рассказал о рекордных морозах в ночь на 10 марта в Пермском крае.