Учёный Андрей Шихов сообщил о рекорде тепла в Пермском крае 18 марта

Температура воздуха в Пермском крае 18 марта достигла рекордной отметки сообщил в своем телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.
«Шестой подряд температурный рекорд в Перми. Уже в 14.00 воздух на городской метеостанции прогрелся до +9,5°C, что на 0,2°C выше прежнего рекорда для 18 марта, установленного в 2015 г.», — отметил метеоролог.
По словам специалиста, безветренная погода особенно способствовала быстрому прогреву воздуха. Метеорлог не исключил, что в течение дня будет достигнут показатель +11°C, как 17 марта.
Напомним, ранее метеоролог рассказал о рекордных морозах в ночь на 10 марта в Пермском крае.