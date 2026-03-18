Выходящих на тающий лед рыбаков осудил глава Городца Александр Мудров

Рыболовы из Нижнего Новгорода не прекращают рыбачить, несмотря на установившиеся положительные температуры. Информация об этом, а также видеозапись, демонстрирующая около двадцати человек, увлеченных подледной ловлей, была размещена в Telegram-канаке главой Городецкого муниципального округа Александром Мудровым. Он отметил, что взрослые люди подвергают свою жизнь неоправданному риску.
«К сожалению, никакие предупреждения не работают. Штрафы настолько малы, что рыбаки ухмыляются, когда инспектор выписывает им протокол, и сами предлагают сразу оплатить штук пять-десять, лишь бы их больше не трогали», — рассказал глава Городца. Также он добавил, что каждый год такие любители рыбалки на льду заканчивают свою жизнь, захлебнувшись ледяной водой.
Александр Мудров призвал рыбаков подумать о своих близких, которые ждут дома.
Напомним, что ледоход на реках Нижегородской области начнется в апреле 2026 года. Ожидается, что максимальные уровни воды в текущем году превысят стандартные значения: в речных бассейнах Оки и Суры прогнозируется увеличение подъема воды на 1−2 метра сверх нормы, а на реках Ветлуга и Вятка прирост может достигнуть одного метра.
Ранее запрет ловли рыбы на зимовальных ямах продлили в Нижегородской области.