Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородок с позицией чайлдфри начнут направлять к психологам

Минздрав РФ обновил правила диспансеризации: при нежелании иметь детей женщинам предложат консультацию для формирования установок на родительство.

Министерство здравоохранения России обновило порядок диспансеризации для женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека», уточнив, что теперь при прохождении осмотра пациентки будут заполнять специальную анкету. Опросник разработан для выявления скрытых жалоб и поведенческих рисков еще до начала медицинских манипуляций.

Согласно новому регламенту, если в анкете на вопрос о желаемом количестве детей женщина укажет «0», врач порекомендует ей визит к психологу. Целью такой консультации станет формирование положительных установок на рождение детей. Особое внимание медики уделят жительницам региона в возрасте от 18 до 35 лет — этот период официально признан наиболее благоприятным для деторождения и требует активных профилактических мер.

В документе также подчеркивается критическая важность нормализации веса для успешного зачатия. Врачи предупреждают, что при индексе массы тела более 35 время, необходимое для наступления беременности, удваивается, а при ИМТ менее 18 — увеличивается в четыре раза. Обновленный порядок направлен на комплексную подготовку организма к материнству и раннее выявление репродуктивных патологий.

Ранее нижегородцам дали советы по профилактике укусов клещей.

Чайлдфри: причины сознательной бездетности россиян, ее последствия и возможный запрет
Депутаты Государственной думы приняли законопроект о запрете пропаганды бездетности в России. Что значит быть чайлдфри, почему люди поддерживают эту идеологию, как ее распространение хотят пресечь в РФ — разбираем в материале.
Читать дальше