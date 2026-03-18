Нижегородок с позицией чайлдфри начнут направлять к психологам

Министерство здравоохранения России обновило порядок диспансеризации для женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека», уточнив, что теперь при прохождении осмотра пациентки будут заполнять специальную анкету. Опросник разработан для выявления скрытых жалоб и поведенческих рисков еще до начала медицинских манипуляций.
Согласно новому регламенту, если в анкете на вопрос о желаемом количестве детей женщина укажет «0», врач порекомендует ей визит к психологу. Целью такой консультации станет формирование положительных установок на рождение детей. Особое внимание медики уделят жительницам региона в возрасте от 18 до 35 лет — этот период официально признан наиболее благоприятным для деторождения и требует активных профилактических мер.
В документе также подчеркивается критическая важность нормализации веса для успешного зачатия. Врачи предупреждают, что при индексе массы тела более 35 время, необходимое для наступления беременности, удваивается, а при ИМТ менее 18 — увеличивается в четыре раза. Обновленный порядок направлен на комплексную подготовку организма к материнству и раннее выявление репродуктивных патологий.
