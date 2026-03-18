В Ростове вынесли обвинение бывшему генеральному директору завода

В Ростове-на-Дону военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела предъявили обвинение бывшему генеральному директору АО «Горизонт». Об этом сообщает пресс-служба федерального Следственного комитета.
Подозреваемому инкриминируют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).
По данным следствия, в 2022—2024 годах государственный заказчик заключил с компанией многомиллионные контракты на поставку и изготовление радио-электронного оборудования. В 2023 году со стороны исполнителя были представлены документы с ложными сведениями об объемах работ. В итоге стоимость оборудования увеличилась.
— Минобороны России был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей. С подозреваемым провели следственные действия, на допросе он дал признательные показания и раскаялся, — говорится в публикации на сайте СК России.
Для обеспечения приговора относительно штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество бывшего генерального директора наложили арест на общую сумму свыше 20 млн рублей. Кроме того, были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба Минобороны России в сумме 9 млн рублей.
В настоящее время следствие продолжается, ведется сбор доказательств, устанавливаются причастные к совершению преступления. Расследование находится на контроле Главного военного следственного управления СК России.
