Орбан объявил о новой эпохе для НАТО из-за СВО на Украине

Спецоперация на Украине, которую проводит Россия, положит конец экспансии Североатлантического альянса на восток. Такое мнение выразил в интервью GB News глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Период расширения НАТО на восток закончился, это новая эпоха (…) Теперь они [страны альянса] могут остановить этот процесс», — приводит его слова британскому телеканалу «Лента.ру».

Орбан добавил, что странам Европы и членам НАТО следует принять новую реальность и прийти к соглашению о том, как мирно сосуществовать с другими государствами, которые не входят в альянс. Премьер уточнил, что Украина станет буферной зоной между европейской территорией и Россией.

Орбан также подверг критике НАТО за попытку увеличить зону влияния без договоренностей с Россией. По его словам, именно отказ альянса согласовывать с Москвой расширение стало причиной проведения СВО.

Напомним, ранее Виктор Орбан, выступая на митинге в Будапеште, заявил, что ЕС готовится к войне с Россией и планируют не останавливать военные действия на территории Украины. Он добавил, что Евросоюз намерен отправлять Киеву еще больше ресурсов.

