Диаспора осталась без гостинцев: Более 200 кг продуктов питания, отправленных из Молдовы в Италию, были конфискованы и уничтожены

В перевозимых коробках было мясо, колбасы, рыбные продукты, сыры и хлебобулочные изделия.

Источник: Комсомольская правда

На погранпункте в Тирано, провинция Сондрио в Италии, из фургона, прибывшего из Молдовы, было конфисковано более 200 килограммов немаркированных и скоропортящихся продуктов питания.

Груз был обнаружен в ходе таможенных проверок Финансовой гвардии и Таможенного управления.

За рулем находился гражданин Молдовы, а в автомобиле было обнаружено 22 коробки с продуктами, предназначенными для различных населенных пунктов страны. В коробках было мясо, колбасы, рыбные продукты, сыры и хлебобулочные изделия.

Проверки показали, что товары хранились в ненадлежащих гигиенических и санитарных условиях, а некоторые товары не имели необходимой маркировки, позволяющей отследить их происхождение.

Следователи установили, что продукты, которые должны были храниться в холодильнике, были помещены не в рефрижераторные контейнеры, а в картонные коробки в транспортном средстве без холодильной установки.

На момент проверки многие продукты были разморожены и плохо законсервированы.

По завершении проверок вся партия товара была конфискована и уничтожена, сообщает итальянская пресса.

