Диаспора осталась без гостинцев: Более 200 кг продуктов питания, отправленных из Молдовы в Италию, были конфискованы и уничтожены

На погранпункте в Тирано, провинция Сондрио в Италии, из фургона, прибывшего из Молдовы, было конфисковано более 200 килограммов немаркированных и скоропортящихся продуктов питания.
Груз был обнаружен в ходе таможенных проверок Финансовой гвардии и Таможенного управления.
За рулем находился гражданин Молдовы, а в автомобиле было обнаружено 22 коробки с продуктами, предназначенными для различных населенных пунктов страны. В коробках было мясо, колбасы, рыбные продукты, сыры и хлебобулочные изделия.
Проверки показали, что товары хранились в ненадлежащих гигиенических и санитарных условиях, а некоторые товары не имели необходимой маркировки, позволяющей отследить их происхождение.
Следователи установили, что продукты, которые должны были храниться в холодильнике, были помещены не в рефрижераторные контейнеры, а в картонные коробки в транспортном средстве без холодильной установки.
На момент проверки многие продукты были разморожены и плохо законсервированы.
По завершении проверок вся партия товара была конфискована и уничтожена, сообщает итальянская пресса.
