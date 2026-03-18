Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о возможном ухудшении качества воды

Вместе с талыми водами в водоёмы, колодцы, скважины могут попасть различные инфекции.

Источник: Нижегородская правда

Качество воды в открытых источниках может ухудшиться на фоне таяния снега. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре Нижегородской области.

Вместе с талыми водами в водоёмы, колодцы, скважины могут попасть различные инфекции. Если есть сомнения в качестве воды, специалисты советуют в обязательном порядке прокипятить её.

«Используйте воду из колодцев, скважин и родников только после кипячения, — предостерегают в нижегородском Роспотребнадзоре. — Не пейте воду из неизвестных источников».

После схода снега на участке, дома необходимо провести влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а при уборке придомовой территории важно защитить руки и дыхание.

«Не забудьте провести обработку от грызунов и клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций», — напоминают специалисты.