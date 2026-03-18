Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о возможном ухудшении качества воды

Качество воды в открытых источниках может ухудшиться на фоне таяния снега. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре Нижегородской области.
Вместе с талыми водами в водоёмы, колодцы, скважины могут попасть различные инфекции. Если есть сомнения в качестве воды, специалисты советуют в обязательном порядке прокипятить её.
«Используйте воду из колодцев, скважин и родников только после кипячения, — предостерегают в нижегородском Роспотребнадзоре. — Не пейте воду из неизвестных источников».
После схода снега на участке, дома необходимо провести влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а при уборке придомовой территории важно защитить руки и дыхание.
«Не забудьте провести обработку от грызунов и клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций», — напоминают специалисты.