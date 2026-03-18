Не желающих иметь детей нижегородок могут направить к психологу

Женщин, которые в ходе диспансеризации сообщат о нежелании иметь детей, могут направить к психологу. Это следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
Перед профилактическим осмотром пациентки заполняют анкету для выявления скрытых жалоб и поведенческих рисков. Если на вопрос о количестве желаемых детей женщина ответит «0», ей будут рекомендовать визит к психологу. Это делается для формирования «положительных установок на рождение детей». При этом подобных рекомендаций для мужчин в документе, утвержденном Министерством здравоохранения РФ, нет.
Кроме того, женщинам, у которых нет гинекологических заболеваний, но имеются факторы риска их развития, будут давать рекомендации по их устранению. В документе сделан особый акцент на россиян от 18 до 35 лет — для них предусмотрены наиболее активные меры профилактики.
