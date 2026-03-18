Четверть века спустя: УФСИН выследил беглого наркоторговца, вернувшегося из Литвы за паспортом

Сотрудники оперативного отдела УФСИН по Калининградской области задержали мужчину, который более 25 лет числился в международном розыске. В 2001 году 33-летнего гражданина осудили за незаконный оборот наркотиков и приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако отбывать наказание он не стал — сбежал за границу.
Оперативникам удалось установить, что беглец обосновался в Литве, сменил имя и жил по поддельным документам. Там он снова попался на аналогичном преступлении и отсидел срок в литовской тюрьме. Запросы о выдаче обратно в Россию иностранные власти проигнорировали.
Но в 2025 году мужчина сам сделал роковую ошибку — пришёл в консульский отдел посольства России в Литве оформлять загранпаспорт. УФСИН вовремя передал информацию, и вместо паспорта беглец получил свидетельство на въезд в РФ.
В начале марта мужчина вернулся на родину. На пункте пропуска «Чернышевское» его уже ждали — пограничники и полицейские задержали беглеца прямо на границе. Сейчас он в СИЗО, откуда вскоре отправится отбывать наказание, назначенное четверть века назад.