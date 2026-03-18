Фундаментальная библиотека ННГУ организовала научный завтрак для нижегородских журналистов

В многофункциональном зале «БиблиоСфера» фундаментальной библиотеки ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялся научный завтрак для представителей СМИ Нижнего Новгорода.
Встреча сотрудников библиотеки с журналистами, получившая название «Сокровища книжного фонда», прошла под эгидой юбилея университета. В этом году ННГУ исполняется 110 лет.
Создание фундаментальной библиотеки неразрывно связано с историей самого вуза, основанного в 1916 году в качестве Нижегородского народного университета (первое историческое название).
В наши дни фонды библиотеки насчитывают около двух миллионов единиц хранения. Информация о каждой книге занесена в специальный электронный каталог. Гордость университета — около 30 тысяч редких книг и журналов, многие из которых являются книжными памятниками.
В это сложно поверить, но когда-то, в период своего становления, фундаментальная библиотека ННГУ не могла похвастаться таким количеством изданий, хранящихся в ее фондах. Формированию книжных сокровищ университета способствовали другие библиотеки, учебные заведения не только города, но и страны в целом, благотворители, а также неравнодушные нижегородцы.
«Подобные встречи с общественностью, журналистами нашего города — это возможность показать, чем живет университет сегодня, и как он развивается. Библиотека в привычном понимании кажется многим каким-то пережитком прошлого. Мы доказываем обратное на примере нашей работы. Фундаментальная библиотека ННГУ — это уникальный сплав традиций и современных технологий. У наших студентов есть доступ к обширной электронной базе литературы, ведется оцифровка редких и уникальных изданий, но классическая бумажная книга не забыта. Она не становится исключительно музейным экспонатом, нет. Это такой же “рабочий инструмент”. Наша задача — сохранить накопленные знания, передать их новым поколениям в самых разных формах и видах», — отметила директор фундаментальной библиотеки ННГУ им. Н. И. Лобачевского Ольга Котова.
После подробного рассказа об истории и текущей работе библиотеки журналистам представили уникальную экспозицию (6+) — 14 рукописных книг конца XVIII — начала XX века. В центре внимания выставки лицевые (иллюминированные) рукописи, иллюстрирующие сюжеты Ветхого Завета и евангельскую историю Страстей Христовых, а также орнаментированные нотированные рукописи. Ни одна из этих книг не имеет аналога: работа над ними велась вручную.
Уникальное издание «Живопись словом и красками» (6+), основанное на одноименной выставке и составленное самими сотрудниками, стало отличным подарком для всех участников научного завтрака.
В завершении встречи для журналистов провели экскурсию по основным помещениям фундаментальной библиотеки в первом корпусе ННГУ. Несколько ее филиалов расположены в других корпусах университета.
Ранее сообщалось, что делегация Агентства по информационным и коммуникационным технологиям республики Сербской посетила ННГУ.
Справка.
Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского — одно из ключевых структурных подразделений университета. Она играет важную роль в развитии и популяризации научного знания, в том числе занимается комплектованием электронных ресурсов для учебной и научной работы в ННГУ по всем специальностям.
Входит в число библиотек общероссийского значения, а также имеет статус специальной центральной библиотеки Нижегородской области. С 2003 года является членом Российской библиотечной ассоциации (крупнейшее библиотечное общественно-профессиональное объединение России).
Жемчужиной фундаментальной библиотеки ННГУ является фонд редких и ценных изданий и книжных памятников. Книжные памятники — это рукописные книги, печатные издания и иные документы, которые обладают выдающейся духовной или материальной ценностью, имеют особое историческое, научное или культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования. Они являются частью национального библиотечного фонда, охраняются государством, подлежат специальному учету и регистрации в Реестре книжных памятников.
На данный момент в Реестр внесено уже более 570 книжных памятников, хранящихся в библиотечных фондах университета. Работа по их описанию и регистрации продолжается. Свыше 50 книжных памятников прошли оцифровку в рамках национального проекта «Культура».
Сегодня фундаментальная библиотека — это современный центр распространения знаний и сохранения историко-культурного наследия. Он не замыкается в себе: коллектив библиотеки рассказывает о своей деятельности далеко за пределами родного университета. В Нижнем Новгороде и области регулярно проходят тематические выставки и презентации.