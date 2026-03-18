В Центральном районе Воронежа с помощью 50 спецмашин улицы очищают от последствий зимы

В Воронеже стартовала масштабная очистка улиц от последствий зимы. Основные силы брошены на борьбу с «пескосметом» — тоннами песка и грязи, которые накопились у обочин за холодный сезон и при высыхании превращаются в плотные облака пыли. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 18 марта.