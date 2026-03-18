В Центральном районе Воронежа с помощью 50 спецмашин улицы очищают от последствий зимы

В Воронеже стартовала масштабная очистка улиц от последствий зимы. Основные силы брошены на борьбу с «пескосметом» — тоннами песка и грязи, которые накопились у обочин за холодный сезон и при высыхании превращаются в плотные облака пыли. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 18 марта.
В Центральном районе, помимо подметания дорог и тротуаров, рабочие вручную отмывают остановки от незаконных объявлений и граффити. Ежедневно на дежурство выходят около 50 единиц спецтехники, которые очищают прилотковые зоны (стык дороги и бордюра), чтобы ливневки не забивались грязью.
В Советском районе за ночную смену дорожники вывезли 80 тонн песка. Спецтехника и погрузчики прошли по ключевым магистралям и межквартальным проездам, включая улицы Пеше-Стрелецкую, Южно-Моравскую, Космонавта Комарова и проспект Патриотов. На участках улиц Октябрьской и Лесной работали мобильные бригады, которые вручную выгребают мусор из труднодоступных для машин мест.