Суд обязал власти Краснооктябрьского округа создать похоронную службу

Сергачский межрайонный суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Краснооктябрьского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пояснив, что бездействие местных властей в вопросе создания специализированной службы по вопросам похоронного дела признано незаконным. Согласно решению, орган местного самоуправления обязан сформировать соответствующую структуру в течение шести месяцев после вступления акта в законную силу.
Поводом для разбирательства стала проверка, в ходе которой выяснилось, что при наличии в округе 30 муниципальных кладбищ в реестре отсутствует официальная похоронная служба. Это лишает граждан возможности выбора: получить гарантированный государством перечень ритуальных услуг безвозмездно или осуществить погребение самостоятельно с последующей выплатой пособия. Ранее прокуратура вносила представление главе округа, однако реальных мер по исправлению ситуации принято не было.
В своем решении суд подчеркнул, что отсутствие муниципальной службы нарушает конституционные права граждан на достойное погребение в соответствии с их волей и традициями. Охрана достоинства личности гарантируется государством и не должна зависеть от фактического социального положения человека. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано администрацией округа.
