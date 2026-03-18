Суд обязал власти Краснооктябрьского округа создать похоронную службу

Прокурорская проверка выявила, что на территории муниципалитета с 30 кладбищами до сих пор не организована работа специализированного бюро.

Сергачский межрайонный суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Краснооктябрьского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пояснив, что бездействие местных властей в вопросе создания специализированной службы по вопросам похоронного дела признано незаконным. Согласно решению, орган местного самоуправления обязан сформировать соответствующую структуру в течение шести месяцев после вступления акта в законную силу.

Поводом для разбирательства стала проверка, в ходе которой выяснилось, что при наличии в округе 30 муниципальных кладбищ в реестре отсутствует официальная похоронная служба. Это лишает граждан возможности выбора: получить гарантированный государством перечень ритуальных услуг безвозмездно или осуществить погребение самостоятельно с последующей выплатой пособия. Ранее прокуратура вносила представление главе округа, однако реальных мер по исправлению ситуации принято не было.

В своем решении суд подчеркнул, что отсутствие муниципальной службы нарушает конституционные права граждан на достойное погребение в соответствии с их волей и традициями. Охрана достоинства личности гарантируется государством и не должна зависеть от фактического социального положения человека. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано администрацией округа.

