Минлесхоз назвал цену березового сока от 42 копеек и точки продаж в Минске

Министерство лесного хозяйства назвало цену березового сока от 42 копеек и точки продаж в Минске.
В ведомстве обратили внимание, что к заготовке березового сока приступили в Старобинском лесхозе. И добавили, что также заготовка проводится и в южных регионах страны.
Вместе с тем в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении сообщили, сколько будет стоить литр сока в лесхозах области. Цена без НДС в лесничествах окажется 0,42 рубля, в райцентрах — 0,48 рубля, а в Минске — 0,55 рубля.
В Минлесхозе также назвали адреса, где минчане смогут купить березовый сок. Названы улицы Тимирязева, 118, Леонида Левина, 8, Багратиона, 70. Указаны проспект Дзержинского, 104 и Логойский тракт, 52. В ведомстве подчеркнули, что информация про старт продаж будет опубликована дополнительно.
