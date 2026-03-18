В Ростове-на-Дону протестируют новый электробус

В Ростове-на-Дону протестируют на городских маршрутах электробус «Ситимакс-12» от Ликинского автобусного завода. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Представители автозавода уже доставили транспорт в донской столице. Договоренность о тестировании машины в течение года была достигнута в ходе переговоров о развитии сотрудничества. Как отмечается, электробус оснащен системой климат-контроля, пандусами для людей с ограниченными возможностями, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами и информационными экранами.

По словам главы города, заряда батареи электробуса хватает на работу в течение полной рабочей смены. Согласно общей стратегии развития транспортной системы, подготовленной московским НИИ «МосТрансПроект», для Ростова-на-Дону планируется закупить 30 электробусов.