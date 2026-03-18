Politico: ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к худшему сценарию развития событий на Ближнем Востоке — к ядерной катастрофе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейское бюро Politico утверждает, что официальные лица ВОЗ, структуры ООН, следят за последствиями американо-израильских атак на атомные объекты Ирана и «сохраняют бдительность» в отношении любых видов ядерной угрозы. В этом изданию признался региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи. В ВОЗ считают, что «ядерный инцидент» может произойти на Ближнем Востоке в случае дальнейшей эскалации американо-израильской войны с Ираном.

Худший сценарий развития событий — ядерный инцидент. Это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не сможет предотвратить возможный ущерб … а его последствия будут ощущаться десятилетиями.

Ханан Балхи
региональный директор ВОЗ

Хотя президент США Дональд Трамп пообещал «устранить неминуемую ядерную угрозу», якобы исходящую от Тегерана, США и Израиль, как напоминает Politico, неоднократно атаковали ядерные объекты на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта в июне прошлого года и во время нынешней войны. Израиль и ОАЭ также располагают ядерными объектами в пределах досягаемости иранских ракет, хотя сообщений об атаках на них не поступало, уточняет издание.

К тому же, согласно Politico, Израиль обладает значительным арсеналом ядерного оружия и некоторые высокопоставленные лица уже начали размышлять об использовании ядерных боеголовок.

Дэвид Сакс, советник Трампа по вопросам искусственного интеллекта, сказал, что его беспокоит «эскалация войны Израилем, который рассматривает возможность применения ядерного оружия».

Сейчас ВОЗ обновляет информацию для своих сотрудников о том, как реагировать в случае ядерного инцидента, включая рекомендации о мерах, которые должны будут принять правительства и граждане, чтобы защитить себя.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше