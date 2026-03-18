Politico: ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на Ближнем Востоке

Европейское бюро Politico утверждает, что официальные лица ВОЗ, структуры ООН, следят за последствиями американо-израильских атак на атомные объекты Ирана и «сохраняют бдительность» в отношении любых видов ядерной угрозы. В этом изданию признался региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи. В ВОЗ считают, что «ядерный инцидент» может произойти на Ближнем Востоке в случае дальнейшей эскалации американо-израильской войны с Ираном.
Худший сценарий развития событий — ядерный инцидент. Это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не сможет предотвратить возможный ущерб … а его последствия будут ощущаться десятилетиями.
Хотя президент США Дональд Трамп пообещал «устранить неминуемую ядерную угрозу», якобы исходящую от Тегерана, США и Израиль, как напоминает Politico, неоднократно атаковали ядерные объекты на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта в июне прошлого года и во время нынешней войны. Израиль и ОАЭ также располагают ядерными объектами в пределах досягаемости иранских ракет, хотя сообщений об атаках на них не поступало, уточняет издание.
Дэвид Сакс, советник Трампа по вопросам искусственного интеллекта, сказал, что его беспокоит «эскалация войны Израилем, который рассматривает возможность применения ядерного оружия».
Сейчас ВОЗ обновляет информацию для своих сотрудников о том, как реагировать в случае ядерного инцидента, включая рекомендации о мерах, которые должны будут принять правительства и граждане, чтобы защитить себя.