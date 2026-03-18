Глава Городца Мудров пристыдил рыбаков, ловивших рыбу на тающем льду

Глава Городецкого округа Александр Мудров высказался о рыбаках, вышедших для рыбалки на открытую воду, несмотря на обильное таяние льда. В своем телеграм-канале он написал, что таким образом люди подвергают себя опасности без каких-либо причин.
Мудров наблюдал опасную рыбалку, проезжая по Городецкой дамбе. Возмутившись такой ситуацией, глава округа записал видео, на котором запечатлел около 20 человек. Все они рыбачили на реке, где в некоторых местах уже сошел лед.
— Может быть, у любителей подледного лова рыбы отсутствует инстинкт самосохранения? — задается вопросом Мудров, добавляя, что на таких рыбаков не действуют даже штрафы, размер которых слишком мал.
Погода в последние дни действительно преподносит сюрпризы. Во второй половине марта наблюдается аномальное тепло, что способствует активному таянию снега и льда на реках. Александр Мудров подчеркивает, что в такой период очень легко оказаться подо льдом.
— Конечно, каждый из рыбаков будет с уверенностью говорить, что знает это место и лед изучен еще пятьдесят лет назад им лично. Но статистика показывает, что каждый год вот такие знатоки поведения льда заканчивают свою жизнь, захлебнувшись ледяной водой, — написал глава округа.
В завершении своего поста он призвал рыбаков подумать о близких людях, которые ждут дома и переживают.
— Они не виноваты в вашей безответственности. Идите домой. Вас там ждут, — заключил Мудров.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область активно готовится к паводку. В зоне риска находится 141 населенный пункт.