Виолы и тюльпаны: в Калининграде начали высаживать цветники

Цветники должны появиться у монумента «Мать‑Россия», возле «Борющихся зубров» на проспекте Мира, в скверах Достоевского и Энергетиков, а также на разворотных кольцах, в том числе на кольце ул. Донского, Румянцева и Колоскова. До 4 апреля цветы должны высадить на 25 клумбах. Кроме того, тематическая клумба появится у библиотеки им. А. П. Чехова. В этом году для нее разрабатывают проект, посвященный 80-летию Калининградской области.