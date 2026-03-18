Почему столица российских мусульман — Уфа, а не Казань или Москва?

К моменту, когда Екатерина II решила дать мусульманам официальные права и структурировать их духовную жизнь, Уфа уже сложилась как естественный культурный и религиозный центр российского ислама. Императрица лишь законодательно закрепила этот факт. С тех пор, несмотря на территориальное расширение империи и появление других центров, Уфа сохранила статус главной резиденции мусульманского духовенства. Сегодня ее занимает верховный муфтий Талгат Таджуддин, а в Первой соборной мечети на улице Тукаева хранятся волосы пророка Мухаммада — реликвия, подтверждающая особый статус города.