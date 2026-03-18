Почему столица российских мусульман — Уфа, а не Казань или Москва?

Резиденция верховного муфтия и Центрального духовного управления мусульман России расположены в Уфе. Это не случайность, а результат сложной истории ислама в России, уходящей корнями в XVI век и закрепленной указом Екатерины II в 1788 году.
Сегодня в России действуют две крупные мусульманские организации — ЦДУМ и ДУМ РФ. ЦДУМ исторически является старейшей: его предшественник, Уфимское духовное магометанского закона собрание, был создан в 1788 году по указу Екатерины II. Но почему центром выбрали Уфу?
После падения Казанского ханства в 1552 году ислам в Поволжье оказался под давлением. Многие мусульмане, включая духовенство, бежали на восток — во владения башкир, которые добровольно вошли в состав России, сохранив внутреннее самоуправление и право на свободное исповедование ислама. Башкиры предоставили убежище единоверцам, и основанная в 1574 году Уфа быстро стала центром притяжения мусульманского населения.
К моменту, когда Екатерина II решила дать мусульманам официальные права и структурировать их духовную жизнь, Уфа уже сложилась как естественный культурный и религиозный центр российского ислама. Императрица лишь законодательно закрепила этот факт. С тех пор, несмотря на территориальное расширение империи и появление других центров, Уфа сохранила статус главной резиденции мусульманского духовенства. Сегодня ее занимает верховный муфтий Талгат Таджуддин, а в Первой соборной мечети на улице Тукаева хранятся волосы пророка Мухаммада — реликвия, подтверждающая особый статус города.
Как ислам пришёл в Башкирию
Проникновение ислама на территорию современного Башкортостана началось ещё в VIII веке — об этом свидетельствуют арабские монеты, найденные в Ишимбайском районе. Однако массовое распространение связано с Волжской Булгарией, где в X веке ислам стал официальной религией. Правда, тогда в состав Булгарии входила только западная часть Башкирии, а коренное население в основном придерживалось язычества.
Путешественник Ахмад ибн Фадлан, посетивший эти земли в X веке, описывал, что часть башкир уже исповедовала ислам, но большинство оставалось язычниками. Активная исламизация пошла в XII веке, когда из Средней Азии в регион начали проникать суфийские проповедники орденов Ясавия и Накшбандия.
Настоящий расцвет ислама наступил в золотоордынскую эпоху. Хан Берке первым принял ислам и покровительствовал мусульманам, а хан Узбек в XIV веке объявил ислам государственной религией Золотой Орды. Именно тогда башкиры массово стали мусульманами. В этот период жил и проповедовал Хусейн-бек, вошедший в историю как «первый имам Башкирии», чей мавзолей находится в Чишминском районе.
После распада Орды земли Башкирии вошли в состав Казанского и Сибирского ханств, где ислам оставался государственной религией. К моменту добровольного присоединения к России в XVI веке башкиры уже были мусульманами и выговорили себе право свободно исповедовать ислам. И хотя в XVII веке царское правительство пыталось проводить политику христианизации, это вызывало восстания, и власти отступили. Так ислам окончательно закрепился в регионе, сделав Уфу естественным центром мусульманской жизни России.