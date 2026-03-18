24 пилотных ОКН в восьми регионах передал инвесторам ДОМ. РФ по программе восстановления памятников истории и архитектуры

ДОМ.РФ сообщил о завершении первого этапа пилотного проекта программы восстановления исторических зданий: 24 объекта культурного наследия (ОКН) в восьми регионах, определенные на этапе запуска программы, получили новых собственников через торги компании. Последним был передан корпус здания школы ремесленных учеников в Арзамасе (Нижегородская область).
Нижегородская область стала самым активным участником программы. В 2025—2026 годах ДОМ. РФ реализовал на торгах пять исторических зданий в Нижегородской области, четыре — в Новгородской, по три — в Забайкальском крае, Самарской и Ярославской областях, по два — в Рязанской, Смоленской и Тверской областях. Это жилые дома, вспомогательные, промышленные, коммерческие и другие объекты, построенные с середины XVIII по первую половину XX веков. В отношении большинства из них уже ведется разработка проектной документации. За этот же период на созданном компанией портале наследие.дом.рф размещено более 1,8 тысяч памятников истории и архитектуры в 81 регионе страны.
В список реализованных в Нижегородской области ОКН входят охотничий домик (мыза) в рабочем поселке Досчатое под Выксой, дом 7/20 на улице Семашко в Нижнем Новгороде, профилакторий в Дзержинске на улице Лермонтова, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе и школа ремесленных учеников в Арзамасе, на проспекте Ленина.
«ДОМ.PФ выступает оператором программы, в рамках которой планируется восстановить к 2030 году не менее 1000 ОКН. Ее основная задача — создать условия для инвестиций бизнеса в проекты восстановления, вернуть исторические здания в жизнь горожан, создать новые точки притяжения. Результатом этой работы станет не только сохранение наследия, но и повышение инвестиционной и туристической привлекательности городов», — отметил заместитель генерального директора ДОМ. PФ Денис Филиппов.
Программа, запущенная ДОМ. РФ совместно с Минкультуры России, предполагает предоставление льготного финансирования на восстановление и приспособление объектов для современного использования. За время ее реализации кредитные договоры заключены в том числе с новыми собственниками четырех пилотных объектов в Нижегородской, Новгородской и Ярославской областях.
Программа, оператором которой является ДОМ. РФ, предусматривает восстановление до конца 2030 года не менее 1000 ОКН и их адаптации к современному использованию. Предпринимателям доступны кредиты по льготной ставке 9% на реставрацию ОКН во всех регионах страны. Для инвесторов, которые восстанавливают ОКН под открытие гостиницы, предусмотрена ставка 6%.