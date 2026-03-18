24 пилотных ОКН в восьми регионах передал инвесторам ДОМ. РФ по программе восстановления памятников истории и архитектуры

Нижегородская область стала самым активным участником программы. В 2025—2026 годах ДОМ. РФ реализовал на торгах пять исторических зданий в Нижегородской области, четыре — в Новгородской, по три — в Забайкальском крае, Самарской и Ярославской областях, по два — в Рязанской, Смоленской и Тверской областях. Это жилые дома, вспомогательные, промышленные, коммерческие и другие объекты, построенные с середины XVIII по первую половину XX веков. В отношении большинства из них уже ведется разработка проектной документации. За этот же период на созданном компанией портале наследие.дом.рф размещено более 1,8 тысяч памятников истории и архитектуры в 81 регионе страны.