Главное управление ЗАГС предлагает нижегородцам 11 необычных локаций для свадьбы

ЗАГС Нижегородской области предлагает 11 необычных локаций для регистрации брака. В их числе — Дом губернатора и усадьба Рукавишниковых.
Также влюбленные могут зарегистрировать отношения на центральной площади у кремля, в Доме Сироткина, в планетарии парка «Швейцария», на верхней станции фуникулера.
Регистрацию можно организовать и в нижегородских спортивных локациях — на футбольном стадионе и дворце спорта «Нагорный».
Подробности можно узнать на сайте Нижегородского дома бракосочетания.
