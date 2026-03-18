В Воронеже коммунальщики избавляются от последствия зимы

Плюсовая температура воздуха обнажила в столице Черноземья все последствия снежной зимы. На улицах скопился песок, который разбрасывали при обработке дорог и тротуаров. Во дворах вылез мусор, ранее занесенный снегом. Кроме того, зимние температурные перепады покалечили асфальт.

Комбинаты благоустройства принялись за большую весеннюю уборку.

— Работники производят подметание проезжей части дорог, уборку тротуаров, сбор бытового мусора, очистку остановок общественного транспорта от объявлений, граффити и прочее, — рассказала управа Центрального района.

Также в городе продолжается ямочный ремонт дорог. Работы проводятся литой асфальтобетонной смесью — материалом, с которым можно работать при минусовых температурах и повышенной влажности.