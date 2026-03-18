Москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москвичи стали получать смс-сообщения об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности, говорится в сообщении, полученном корреспондентом РИА Новости.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении, которое получил абонент МТС.
Аналогичное предупреждение получили абоненты «Билайна».
При этом в сообщениях отмечается, что можно воспользоваться сервисами из «белого списка» Минцифры РФ, то есть перечня сервисов, доступных даже при ограничениях интернета.