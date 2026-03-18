Прямые перелёты в Минск из Перми запускают с 10 апреля

Напомним, в сентябре 2025 года перелёты в Минск из Перми приостановили из-за снижения спроса. В декабре сообщалось, что региональные власти хотят предоставить субсидии на полеты по этому направлению на период с 2 апреля по 31 декабря 2026 года. На эти цели из бюджета края предполагалось направить по 1,1 млн руб. на каждый парный рейс.