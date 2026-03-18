Путин поручил вовремя сдать детский реабилитационный центр в Евпатории

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вовремя завершить работы по всем объектам детского реабилитационного центра в Евпатории.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией принял участие в открытии объектов в Крыму, в числе которых реабилитационный центр для детей в Евпатории. Представитель Дирекции единого заказчика заявила, что для своевременного завершения работы над центром будут прикладываться все усилия.
«Прикладывать (усилия — ред.) недостаточно, нужно добиться результата», — сказал Путин во время открытия новых объектов.
Он отметил, что новый детский реабилитационный центр «солидный» — состоит из 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. При этом еще в советское время Евпатория считалась очень благоприятным местом для реабилитации детей.