Частный приют в Павлове просит помощи: 70 животных остались без поддержки

Около 50 собак и 20 кошек их частного приюта в Павловском районе остались без поддержки. Его владелица — Наталья Шаталова, которая самостоятельно ухаживала за всеми животными, — столкнулась с недугом. Врачи поставили ей острый лейкоз, о чем женщина рассказала в соцсетях.
Теперь хозяйка приюта проходит лечение в областной больнице им. Семашко и содержать такое количество животных в будущем больше не сможет. Теперь женщина просит всех неравнодушных помочь ей в пристройстве пушистиков.
«Ну почему такая несправедливость. Я помогала людям, брала животных. Помогите и мне. Не оставьте в беде», — написала павловчанка.
Первыми на просьбу Натальи отлкинулся приют «Сострадание» в Нижнем Новгороде. В четверг, 19 марта, волонтеры намерены отправиться в Павлово и отвезти сухие корма для хвостиков. Также по пути они хотят забрать несколько собак к себе в приют, чтобы оттуда их пристроить в новые дома.
