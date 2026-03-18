Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля вновь открыт с 18 марта

18 марта в Нижегородском кремле открыли круговой маршрут по боевому ходу стены. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Продолжительность работы маршрута зависит от светового дня и будет постепенно увеличиваться. В период с 18 по 31 марта по боевому ходу стены можно будет пройти с 10.00 до 18.00, с 1 до 20 апреля — с 10.00 до 19.00, с 21 апреля — с 10.00 до 20.00.
Нижегородцам напомнили, что протяженность маршрута превышает два километра. Посетители также могут попасть на выставки в башнях кремля. Сейчас они работают в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях. Билет на летний маршрут будет доступен в течение двух дней.
Как уточнили в музее-филиале «Нижегородский кремль», осенью в отреставрированной Коромысловой башне откроется выставка «Строительство кремля».
Напомним, часть крыши обрушилась в Нижегородском кремле под тяжестью снега.