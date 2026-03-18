Путин надеется, что крымчане замечают положительные изменения в регионе.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что крымчане тоже замечают положительные изменения, которые происходят на полуострове.
«Я надеюсь, что люди тоже замечают то, что происходит на Крымском полуострове», — сказал Путин в ходе открытия объектов инфраструктуры в Крыму и Севастополе.
В среду Путин в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства на совещание, чтобы обсудить развитие этих регионов. Кроме того, в рамках совещания глава государства по видеосвязи принял участие в открытии ряда новых объектов, построенных в Крыму и Севастополе.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.