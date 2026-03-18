Путин надеется, что крымчане замечают положительные изменения в регионе.

В среду Путин в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства на совещание, чтобы обсудить развитие этих регионов. Кроме того, в рамках совещания глава государства по видеосвязи принял участие в открытии ряда новых объектов, построенных в Крыму и Севастополе.