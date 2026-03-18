Аксенов поблагодарил Путина за возвращение Крыма на историческую Родину.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Все крымчане благодарны президенту России Владимиру Путину за решения 2014 года и возвращение полуострова на историческую Родину, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Уверен, что крымчане Вас не подведут, они очень благодарны за эти 12 лет возвращения на историческую Родину Вам, всей нашей стране большой… Спасибо, что Вы в 2014 году приняли эти решения, спасли нам жизнь, сохранили Крым и развиваете его таким, какой он есть. Спасибо Вам огромное», — сказал Аксенов на совещании у российского лидера на тему развития Крыма и Севастополя.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.