Карту Беларуси изменили: с нее исчезли два населенных пункта

Так, совсем недавно стал на одну деревню меньше Круглянский район Могилевской области — там официально прекратила существование деревня Солодовня.
Ранее, в начале февраля, такая же судьба постигла деревню Бель, расположенную в Лиозненском районе Витебской области.
Оба решения о прекращении существования деревень приняты в рамках планомерной оптимизации сети сельских населенных пунктов, пояснили в Белгиодезии.
Также в Государственном комитете по имуществу уточнили, что подобные решения принимаются взвешенно. Существование населенного пункта прекращается обычно тогда, когда в нем не остается постоянных жителей, а вместе с ними исчезает хозяйственная и социальная значимость поселения.
«Такие изменения — объективная тенденция, характерная не только для Беларуси, но и для многих стран региона. Урбанизация продолжается: агломерации расширяются, а малые деревни, утратившие жителей, переходят из категории “действующих” в историческую память», — отметили в Госкомимуществе.
Все изменения административно-территориального устройства фиксируются в официальном информационном бюллетене Белгеодезии.
Исчезновение деревень с карты — не сенсация, а отражение демографических и экономических процессов, подчеркнули в комитете по имуществу. Важно сохранить историю этих мест в архивах, воспоминаниях и краеведческих исследованиях.