Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карту Беларуси изменили: с нее исчезли два населенных пункта

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Карта Беларуси претерпела очередные изменения, связанные с тем, что за последний месяц в стране прекратили свое существование два населенных пункта, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Белгиодезия».

Источник: Telegram / Госкомимущество

Так, совсем недавно стал на одну деревню меньше Круглянский район Могилевской области — там официально прекратила существование деревня Солодовня.

Ранее, в начале февраля, такая же судьба постигла деревню Бель, расположенную в Лиозненском районе Витебской области.

Оба решения о прекращении существования деревень приняты в рамках планомерной оптимизации сети сельских населенных пунктов, пояснили в Белгиодезии.

Также в Государственном комитете по имуществу уточнили, что подобные решения принимаются взвешенно. Существование населенного пункта прекращается обычно тогда, когда в нем не остается постоянных жителей, а вместе с ними исчезает хозяйственная и социальная значимость поселения.

«Такие изменения — объективная тенденция, характерная не только для Беларуси, но и для многих стран региона. Урбанизация продолжается: агломерации расширяются, а малые деревни, утратившие жителей, переходят из категории “действующих” в историческую память», — отметили в Госкомимуществе.

Все изменения административно-территориального устройства фиксируются в официальном информационном бюллетене Белгеодезии.

Исчезновение деревень с карты — не сенсация, а отражение демографических и экономических процессов, подчеркнули в комитете по имуществу. Важно сохранить историю этих мест в архивах, воспоминаниях и краеведческих исследованиях.