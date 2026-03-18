Жителей Волгограда ждут небольшие дожди и потепление до 13 градусов

Волгоградская область готовится к приходу весенней погоды, которая в ближайшие дни будет довольно изменчивой. По информации ЦГМС, с вечера 18 марта в Волгограде ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4−9 м/с ночью и 7−12 м/с днем. Температура воздуха ночью составит 0…2º, а днем поднимется до 11…13º.
По всей Волгоградской области также переменная облачность. Местами ночью и утром пройдут небольшие дожди, а днем осадков не будет. В отдельных районах образуется туман. Ветер восточный, северо-восточный, ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с. Воздух ночью прогреется до −3…2º, а днем до 7…12º, местами до 14º.
С 19 по 21 марта 2026 года погода продолжит меняться. В Волгограде 20 марта обойдется без осадков, но ночью и утром будет туман. 21 марта прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-восточный, ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с. Ночью 20 марта температура составит 2…4º, 21 марта — 1…3º. Днем столбики термометров покажут 10…12º.
В Волгоградской области 20 марта осадков не будет, а 21 марта местами пройдут небольшие, а в отдельных районах умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный, ночью 6−11 м/с, днем 8−13 м/с, местами с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха 20 марта ночью будет −1…4º, днем 7…12º. 21 марта ночью ожидается 0…5º, днем 7…12º.