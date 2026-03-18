Жителей Волгограда ждут небольшие дожди и потепление до 13 градусов

Волгоградская область готовится к приходу весенней погоды, которая в ближайшие дни будет довольно изменчивой. По информации ЦГМС, с вечера 18 марта в Волгограде ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4−9 м/с ночью и 7−12 м/с днем. Температура воздуха ночью составит 0…2º, а днем поднимется до 11…13º.