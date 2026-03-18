Всем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить — МИД

«Одно можно сказать абсолютно точно: всем причастным к этой краже придется ответить за совершенное преступление. Мы исходим из того, что все, что было найдено в крымской земле, должно вернуться на родину — в Крым», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как «соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова».
Захарова добавила, что пока нет информации, где именно сейчас находится скифское золото — на Украине ли или еще где-то.
«Неплохо было бы, чтобы они рассказали об этом. К сожалению, с учетом особой “предприимчивости украинских дельцов, ничего нельзя исключать. Мы видим, как они своими святынями разбрасываются, естественно, получая за это барыши в свои собственные карманы”, — констатировала официальный представитель МИД РФ.
Судебные разбирательства касательно судьбы этих музейных собраний, вывезенных на выставку в Амстердам для экспонирования в музее Алларда Пирсона, продолжались 10 лет. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение. В ноябре 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу от музеев Крыма по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечалось, что вмешательство в их имущественные права является безосновательным.
В коллекции скифского золота находятся уникальные предметы, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Речь идет о 565 музейных предметах, страховой оценкой не менее 117 миллионов рублей и значительно более высокой рыночной стоимостью. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.
11 марта 2026 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины в связи с невозвращением в Россию скифского золота на 117 млн рублей. Дело открыто по статьям о хищение предметов особой исторической, художественной и культурной ценности, о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы РФ.