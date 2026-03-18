Женщинам, которые отказываются рожать детей, будут рекомендовать визит к психологу для формирования позитивной установки на деторождение, сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».
Это стало известно после того, как министерство здравоохранения Россиийской Федерации обновило порядок диспансеризации женщин репродуктивного возраста. Теперь пациентки будут заполнять анкету, которая поможет врачу выявить скрытые жалобы или поведенческие риски до начала осмотра.
«Если на вопрос “Сколько детей вы хотите?”, женщина отвечает “0”, ей порекомендуют визит к психологу для “формирования положительных установок на рождение детей”», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется нормализации веса: время зачатия удваивается при индексе массы тела более 35, и увеличивается в четыре раза, если этот показатель меньше 18.
Для россиян от 18 до 35 лет предусмотрены наиболее активные профилактические меры и консультирование, поскольку этот период считается наиболее благоприятным для рождения детей.
