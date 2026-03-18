Круговой маршрут по стене открыли в Нижегородском кремле с 18 марта

В Нижегородском кремле с 18 марта возобновил работу круговой маршрут по боевому ходу стены. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, отметив, что график работы объекта будет постепенно расширяться вместе с увеличением светового дня. До конца марта прогуляться по стене можно с 10:00 до 18:00, а с 21 апреля время посещения продлят до 20:00.