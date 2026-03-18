Круговой маршрут по стене открыли в Нижегородском кремле с 18 марта

В Нижегородском кремле с 18 марта возобновил работу круговой маршрут по боевому ходу стены. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, отметив, что график работы объекта будет постепенно расширяться вместе с увеличением светового дня. До конца марта прогуляться по стене можно с 10:00 до 18:00, а с 21 апреля время посещения продлят до 20:00.
Единый билет на маршрут действует в течение двух дней, что позволяет гостям без спешки осмотреть экспозиции в башнях. Сейчас в Дмитриевской башне открыта юбилейная выставка к 130-летию музея-заповедника, в Никольской — экспозиция о средневековом быте и племени мурома, а в Ивановской башне работает технологичная выставка, посвященная подвигу Нижегородского ополчения 1612 года. Осенью музей планирует открыть новые залы в Коромысловой и Часовой башнях.
Посещение кремлевской стены доступно по «Пушкинской карте» в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Программа позволяет молодежи от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия за счет государства. Генеральный директор музея-заповедника Юрий Филиппов подчеркнул, что запуск летнего маршрута — важный шаг в юбилейный год, демонстрирующий превращение древней крепости в современное культурное пространство.
Ранее орган Orgus появился в Нижегородском театре оперы и балета.