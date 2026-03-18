Путин рассказал о решении вопросов водоотведения в Крыму

Путин: решение вопросов водоотведения важно для жителей Крыма и туристов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Решение вопросов водоотведения в Крыму важно не только для крымчан, но и для миллионов туристов, которые посещают регион, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства РФ на совещание, чтобы обсудить вопросы развития этих регионов.

«Решение вопросов водоотведения, канализации и так далее — это важно и для крымчан, для севастопольцев. Это важно для миллионов людей, которые приезжают летом в Крым на отдых. Всего там много мероприятий. Половина, даже меньше, пока только сделана, реализована», — сказал Путин.

Глава государства поинтересовался, как идет реализация проектов по реконструкции и строительству канализационно-очистных сооружений.

Глава минстроя Крыма Эдуард Щеголев сообщил, что в республике запланировано строительство 24 КОС, из них восемь объектов уже введены в эксплуатацию, 12 находится в процессе строительстве и четыре — в проектировании.

Путин в свою очередь спросил, все ли проекты обеспечены финансированием.

«Полностью обеспечено финансирование», — ответил Щеголев.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
