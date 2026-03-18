Акция «Веди родителей в музей» пройдет в Нижегородской области с 21 марта по 5 апреля

С 21 марта по 5 апреля Нижегородская область будет принимать участие во всероссийской акции «Веди родителей в музей». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
К акции присоединятся более 30 музеев, театров и других учреждений культуры области. Ее проводят в рамках программы «Пушкинская карта», действующей по национальному проекту «Семья». При оплате «Пушкинской картой» нижегородцы смогут получить 10-процентную скидку на два билета для своих родителей или других родственников.
Акцию проводят уже в пятый раз, в этом году ее приурочили к весенним каникулам. В Нижнем Новгороде скидку можно будет получить при посещении Русского музея фотографии, технического музея, НГХМ и Нижегородского театра кукол.
Участниками акции стали многие учреждения культуры в муниципалитетах Нижегородской области, полный список представлен на сайте регионального минкульта.
В правительстве напомнили, что «Пушкинскую карту» может оформить гражданин в возрасте от 14 до 22 лет при помощи приложения «Госуслуги. Культура». Лимит карты в 5000 рублей обновляется ежегодно 1 января.
Напомним, пятый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня.