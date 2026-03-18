Акция «Веди родителей в музей» пройдет в Нижегородской области с 21 марта по 5 апреля

К акции присоединятся более 30 музеев, театров и других учреждений культуры области. Ее проводят в рамках программы «Пушкинская карта», действующей по национальному проекту «Семья». При оплате «Пушкинской картой» нижегородцы смогут получить 10-процентную скидку на два билета для своих родителей или других родственников.