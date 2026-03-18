В Госдуме ответили на планы Киева взять под контроль Черное море

«Газета.Ru» приводит комментарий члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника в ответ на озвученные Киевом планы по контролю над акваторией Черного моря. Депутат отметил, что регион остается под полным огневым контролем российских военных.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские вооруженные силы полностью контролируют акваторию Черного моря, а любые попытки Украины изменить ситуацию в свою пользу обречены на провал из-за отсутствия у ВСУ полноценного флота. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Флота на Украине нет. Акватория Черного моря простреливается Россией вдоль и поперек. Все находится под нашим полным военным и боевым контролем», — подчеркнул депутат.

Колесник отметил, что Генштаб учитывает эти угрозы: ведется работа по внедрению современных средств наведения и вооружения. ВС РФ усиливают береговые войска, авиацию и ракетно-артиллерийские части, сохраняя полный контроль над акваторией.

Отдельно парламентарий прокомментировал возможность строительства кораблей для Украины в других странах. Он выразил уверенность, что при получении точных данных о производстве судов для украинских нужд российские силы нанесут удары по верфям еще до спуска кораблей на воду.

«Никто не будет строить иллюзий. Мы нормально отработаем по этим объектам еще на стапелях, в какой бы стране они ни производились», — резюмировал депутат.

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов озвучил планы Киева по взятию под контроль значительной части Черного моря в ближайшие два года.