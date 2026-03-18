25 водителей привлекли к ответственности за выезд на выделенную полосу в Ростове

Госавтоинспекция Ростовской области провела рейды в Ростове. Они были направлены на выявление нарушителей правил дорожного движения, которые создают помехи для общественного транспорта. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Инспекторы уделили особое внимание движению автомобилей по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Выезд на нее не только затрудняет работу автобусов, но и снижает общий уровень безопасности на дорогах. В ходе рейда сотрудники составили административные материалы в отношении 25 водителей.
Как сказано в сообщении, с начала 2026 года в Ростовской области по данной статье составлено уже 19 862 административных материала.
