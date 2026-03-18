Летать по волнам. Как строили суда для партии и народа

Личный теплоход для Иосифа Сталина, дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз», «Ракета», летящая на подводных крыльях… Флагманские проекты советского пассажирского флота, не знавшие мировых аналогов, создавались в Горьком. Быстрые, комфортные, красивые суда перевезли по рекам страны миллионы пассажиров и оставили не просто след на воде. Они стали частью советской истории. Её страницы листает nn.aif.ru.
«Максим Горький» для Иосифа Сталина.
Строительство теплоходов освоили ещё в дореволюционном Нижнем Новгороде — на сормовском заводе. И именно этот завод, в 1922 году ставший «Красным Сормовом», в начале 1930-х годов получил особо ответственный заказ: построить судно специального назначения, личный теплоход для Иосифа Сталина.
«На всех этапах процесс контролировал НКВД, — рассказала nn.aif.ru заместитель директора музея истории завода “Красное Сормово” Маргарита Финюкова. — В 1934 году на воду было спущено судно “Максим Горький”. Этот теплоход буквально опередил время и ещё долго не имел аналогов по своим техническо-эксплуатационными качествам. Для него использовали энергетическую установку подводной лодки серии “Декабрист” (два двигателя мощностью по 1500 лошадиных сил). Это позволили 68-метровому “Горькому” развивать огромную для той поры скорость по реке — до 35 км/ч».
На теплоход по специальным трапам могли въезжать автомашины. Для двух авто прямо на борту обустроили гараж. На «Максиме Горьком» имелся свой быстроходный катер мощностью в 400 лошадиных сил. Он мог идти по воде со скоростью до 70 км/ч.
Надо ли говорить, что внутренняя отделка «Максима Горького» была великолепна? Для создания интерьеров мастера использовали 17 пород дерева, в том числе чинару, карельскую берёзу, красное дерево и другие. Для комфортного отдыха vip-персон на судно доставили парусную яхту, рыболовные принадлежности, ружья, фотоаппараты.
«В народе чудо-теплоход прозвали “яхтой Сталина”. Однако по иронии судьбы сам Иосиф Виссарионович на её борт ни разу не ступал. Зато на теплоходе имени себя по Волге с семьёй путешествовал Максим Горький, — продолжает Маргарита Финюкова. — В разные годы на правительственном борту отдыхали Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Серго Орджоникидзе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущёв».
В 1950-е годы теплоход «Максим Горький» потерял своё особое назначение, но обслуживал различные делегации, а потом возил пассажиров на пляжи в Подмосковье. В постсоветские годы «Максим Горький» использовался как банкетное судно в Химкинском водохранилище.
С 2018 года уникальный теплоход находится на открытом стапеле «Красного Сормова». Есть идея превратить судно в музей, но пока на его реконструкцию не нашли достаточно средств.
Герой культовой «Волги-Волги».
В 1937 году в Москве был построен канал «Москва — Волга», соединивший столицу с великой русской рекой. За два года до этого на «Красное Сормово» пришёл новый правительственный заказ: создать так называемую канальскую флотилию, четыре двухпалубных пассажирских теплохода и 12 пассажирских катеров.
Сормовские судостроители взялись за дело, хотя задачка вновь была со звёздочкой: впервые в СССР предстояло сделать сварные суда большой мощности. Заводчане справились. В 1937 году канальская флотилия была спущена на воду и отправилась в Москву.
В этой флотилии теплоходы «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» и «Клим Ворошилов» были рассчитаны на 205 пассажиров каждый. Помещения на судах отделали шпоном ценных пород дерева, а мебель изготовили из ореха. На каждом теплоходе действовали собственная сберкасса, отделение связи, музыкальный салон и киноустановка.
«Теплоходы “канальской флотилии” напоминали “сталинский” “Максим Горький”, — уточняет Маргарита Финюкова. — Все они были сделаны в стиле ар-деко с футуристическими обводами, что по тем временам было очень новаторским решением».
Один из «канальских» теплоходов, «Иосиф Сталин», даже сняли в легендарном фильме «Волга-Волга» (6+) с великолепной Любовью Орловой в главной роли.
Герои культового кино сначала идут по Волге на деревянном колёсном пароходе «Севрюга», а по каналу Москва — Волга до столицы — уже на красавце-теплоходе «Иосиф Сталин».
Ранее считалось, что тогдашние «чисто волжские» суда из-за низкой маневренности не могут ходить по каналу Москва — Волга, и в Дубне на пристани «Большая Волга» пассажиров пересаживали на один из четырёх теплоходов канальской флотилии.
Электроход с солярием.
В советский годы вершиной пассажирского судостроения на «Красном Сормове» стали дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз». Их разработало конструкторское бюро завода, в эксплуатацию эти суда сдали в 1958—1959 годах.
Эти первые речные трёхпалубные суда для Волги с повышенной скоростью и маневренностью не имели аналогов в СССР. Электроходы длиной 121,5 м могли брать на борт до 440 пассажиров. «Ленин» и «Советский Союз» стали прорывными проектами и по уровню комфорта.
«На борту были только мягкие спальные места, температура воздуха в каютах регулировалась автоматически. На борту работали рестораны, салоны красоты, своя телефонная станция, библиотека и полноценный кинотеатр со сценой, — говорит Маргарита Финюкова. — В половине кают было холодное и горячее водоснабжение».
Технически совершенные по тем временам и комфортабельные электроходы получили признание на мировой арене. Модель дизель-электрохода «Советский Союз» в 1958 году получила Большую Золотую медаль на Международной Брюссельской выставке. Дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз» несколько десятилетий оставались флагманами Волжского речного пароходства.
Летящая по волнам.
Со стапелей «Красного Сормова» в 1957 году сошло головное судно на подводных крыльях «Ракета» — детище конструктора-горьковчанина Ростислава Алексеева, «отца крылатого флота».
В студенческие годы Алексеев увлекался парусным спортом. Тогда он и задумался, как увеличить скорость движения по воде. В итоге пришёл к выводу: для этого надо уменьшить контакт судна с водой. Идея судна на подводных крыльях стала темой дипломной работы Ростислава Алексеева, которую он успешно защитил в 1941 году.
В 1942 году перспективного молодого инженера отправляют на «Красное Сормово» — завод, конечно, давно стоял на военных рельсах. Алексеев с коллегами работает над созданием боевых катеров на малопогруженных подводных крыльях. После Победы, в 1951 году, военные наработки молодой конструктор использует для нужд гражданского судостроения. КБ Алексеева начинает работу над пассажирским судном на воздушной подушке «Ракета». В июле 1957 года головное судно проекта проходит государственные испытания, совершив пробег от Горького до Москвы за 14 часов. Это был триумф! Быстрее по воде ни одно пассажирское судно в мире не двигалось.
Вслед за «Ракетой» были созданы и другие типы гражданских судов на подводных крыльях — «Метеор», «Комета», «Спутник», «Восход».
В советские годы суда на подводных крыльях стали доступным общественным транспортом. На «Ракетах» и «Метеорах» жители городов-спутников Горького добирались на работу в областной центр, из Горького — на дачи, вспоминает доктор исторических наук, исследователь речного транспорта Алексей Халин.
«Сам я родом из Мурома, — говорит историк. — Билет на автобус из Горького до Мурома стоил 3 рубля 95 копеек, на “Ракету” — чуть дороже, 4 рубля 30 копеек. Но плюсов за эти 35 копеек было масса! В пути в салоне “Ракеты” можно было встать с места, размяться. За день в разных направлениях “Ракеты” делали в среднем по четыре-пять рейсов, билетов на них было не достать».
По словам Алексея Халина, популярным пригородным транспортом суда на подводных крыльях делал тот факт, что на Волге и Оке тогда существовало много больших сёл с приспособленными для такого транспорта дебаркадерами.
Но даже в советские годы при немалом пассажиропотоке флот на подводных крыльях дотировался государством. Суда на подводных крыльях, с виду очень изящные и лёгкие, были очень энергоёмкими и сжигали тонны топлива.
Тем не менее, в СССР «Ракеты» и «Метеоры» перевозили по рекам до 20 млн пассажиров в год. Сейчас на Волге суда на подводных крыльях «Метеор» и «Валдай-45» появились вновь, и спрос на билеты — как в былые советские годы… Людям нравится лететь по волнам.