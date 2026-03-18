Как строили суда для партии и народа

В 1942 году перспективного молодого инженера отправляют на «Красное Сормово» — завод, конечно, давно стоял на военных рельсах. Алексеев с коллегами работает над созданием боевых катеров на малопогруженных подводных крыльях. После Победы, в 1951 году, военные наработки молодой конструктор использует для нужд гражданского судостроения. КБ Алексеева начинает работу над пассажирским судном на воздушной подушке «Ракета». В июле 1957 года головное судно проекта проходит государственные испытания, совершив пробег от Горького до Москвы за 14 часов. Это был триумф! Быстрее по воде ни одно пассажирское судно в мире не двигалось.