В Воронеже экс-заместителей министра ЖКХ будут судить за махинации на 9 миллионов

В Воронежской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении двух бывших высокопоставленных сотрудниц регионального министерства ЖКХ и энергетики. Женщины 40 и 49 лет обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации государственного контракта (ч. 3 ст. 286 УК РФ), что нанесло значительный ущерб бюджету и дискредитировало работу ведомства. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 18 марта.
Следствие установило, что в 2022 году чиновницы курировали научно-исследовательские работы стоимостью более 9,3 миллиона рублей. Вместо того чтобы направить результаты на обязательную государственную экспертизу, обвиняемые приняли отчеты «в закрытую», проигнорировав установленный регламент. Более того, чтобы скрыть несоответствия, они пошли на прямую фальсификацию и искусственно скорректировали данные по нормативам накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), чтобы подогнать их под требуемые показатели.
Преступную деятельность пресекли в ходе совместной операции сотрудников экономической безопасности Главка и регионального УФСБ. На данный момент прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и материалы дела переданы в Центральный районный суд Воронежа. Бывшим госслужащим грозит до 10 лет лишения свободы.