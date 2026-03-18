В Воронеже экс-заместителей министра ЖКХ будут судить за махинации на 9 миллионов

Следствие установило, что в 2022 году чиновницы курировали научно-исследовательские работы стоимостью более 9,3 миллиона рублей. Вместо того чтобы направить результаты на обязательную государственную экспертизу, обвиняемые приняли отчеты «в закрытую», проигнорировав установленный регламент. Более того, чтобы скрыть несоответствия, они пошли на прямую фальсификацию и искусственно скорректировали данные по нормативам накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), чтобы подогнать их под требуемые показатели.