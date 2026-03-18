Шибаев: в Пионерском лестницу к пляжу на центральном проезде сделают из гранита

Ранее состояние центрального спуска к морю в Пионерском уже становилось предметом дискуссии. В авторской колонке «Есть мнение» руководитель региональной общественной организации «Наследие Калининградской земли» Дмитрий Востриков называл центральную лестницу «лицом приморского города» и отмечал, что после сноса широкой советской лестницы в 2000-х спуск на протяжении многих лет оставался проблемным объектом. По его словам, конструкция неоднократно ремонтировалась, однако работы не приводили к устойчивому результату, а состояние лестницы регулярно вызывало недовольство жителей и туристов. Автор также напомнил, что власти города ранее связывали реконструкцию спуска с завершением строительства прилегающего здания, однако обещанные работы долгое время откладывались.