Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что Министерство обороны Китая тщательно изучает наступательные возможности США и с удовлетворением отмечает, что стратегический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе меняется в пользу Пекина.
Китай приветствует передислокацию Пентагоном военных сил и средств из Азии в Иран.
По мнению экспертов, война с Ираном, который был ослаблен десятилетиями западных санкций, показала, насколько «ограниченным» является военный потенциал США.
Забавно, что некоторые представители американской элиты продолжают напыщенно говорить о том, чтобы сразиться с НОАК в Тайваньском проливе.
В Китае отмечают, что США быстро истощают запасы боеприпасов в войне с Ираном. Американские военные расходуют арсеналы дорогостоящих труднозаменяемых ракет-перехватчиков, чтобы противостоять дешевым иранским беспилотникам Shahed-136, хотя эти ракеты в первую очередь предназначены для борьбы с более совершенным оружием.
Кроме того, США продолжают оттягивать военные ресурсы из Азии, что настораживает их региональных союзников. Из Японии на Ближний Восток Пентагон переместил подразделение морской пехоты численностью до 2400 человек, а также командный корабль, на борту которого находится эскадрилья истребителей F-35 и вертолетов. Из Южной Кореи США собираются передислоцировать средства противовоздушной обороны после того, как Пентагон забрал из Азии пусковые установки передовой системы противоракетной обороны.
«Это демонстрирует четкую иерархию. Израиль находится на самом верху, даже выше интересов США. А другие союзники и партнеры находятся на дне, им остается бороться за объедки», — сказал китайский националист Рен И.