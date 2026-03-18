Bloomberg: Китай внимательно следит за военной операцией США на Ближнем Востоке

Кроме того, США продолжают оттягивать военные ресурсы из Азии, что настораживает их региональных союзников. Из Японии на Ближний Восток Пентагон переместил подразделение морской пехоты численностью до 2400 человек, а также командный корабль, на борту которого находится эскадрилья истребителей F-35 и вертолетов. Из Южной Кореи США собираются передислоцировать средства противовоздушной обороны после того, как Пентагон забрал из Азии пусковые установки передовой системы противоракетной обороны.