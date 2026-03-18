Акция, приуроченная к годовщине Крымской весны, прошла в Нижнем Новгороде

Социальные участковые провели акцию, приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией — события, ставшего символом единства и сплоченности страны. Активисты задавали нижегородцам вопросы, связанные с историей Крымской весны. За правильные ответы жители получили памятные призы — календари и наклейки.
Акция прошла в общественных пространствах Нижнего Новгорода с высокой проходимостью. В центре города активисты собрались на площади Минина и Пожарского. К инициативе также присоединились и жители Дзержинска.
Как отметили организаторы, главной целью акции стало напоминание жителям о значимых исторических событиях, поддержка преемственности поколений и создание атмосферы единства. По словам социального участкового Нижегородского района Людмилы Тюхалкиной, в формате лёгкого общения активисты стремились напомнить жителям о значимых страницах истории, укрепить чувство единства и вовлечь людей в диалог. Она также подчеркнула, что для социальных участковых важно не только помогать в повседневных вопросах, но и поддерживать общественные ценности.
Нижегородцы приняли активное участие в акции. Так, студентки Анна и Ангелина рассказали, что в университете у них много занятий, связанных с историей России, всеобщей историей и историей международных отношений, поэтому они хорошо знают даты и основные события. По их мнению, акция является полезной и необходимой.
Представители старшего поколения также подчеркнули значимость подобных инициатив. Житель Нижнего Новгорода Иван отметил, что каждому гражданину России необходимо знать историю своей страны, в том числе для того, чтобы не повторять ошибок прошлого.
По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют укреплению гражданской идентичности, формированию уважительного отношения к истории страны и развитию диалога между поколениями. Всего участие в акции приняло около 500 человек.
