Акция, приуроченная к годовщине Крымской весны, прошла в Нижнем Новгороде

В центре города активисты собрались на площади Минина и Пожарского.

Социальные участковые провели акцию, приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией — события, ставшего символом единства и сплоченности страны. Активисты задавали нижегородцам вопросы, связанные с историей Крымской весны. За правильные ответы жители получили памятные призы — календари и наклейки.

Акция прошла в общественных пространствах Нижнего Новгорода с высокой проходимостью. В центре города активисты собрались на площади Минина и Пожарского. К инициативе также присоединились и жители Дзержинска.

Как отметили организаторы, главной целью акции стало напоминание жителям о значимых исторических событиях, поддержка преемственности поколений и создание атмосферы единства. По словам социального участкового Нижегородского района Людмилы Тюхалкиной, в формате лёгкого общения активисты стремились напомнить жителям о значимых страницах истории, укрепить чувство единства и вовлечь людей в диалог. Она также подчеркнула, что для социальных участковых важно не только помогать в повседневных вопросах, но и поддерживать общественные ценности.

Нижегородцы приняли активное участие в акции. Так, студентки Анна и Ангелина рассказали, что в университете у них много занятий, связанных с историей России, всеобщей историей и историей международных отношений, поэтому они хорошо знают даты и основные события. По их мнению, акция является полезной и необходимой.

Представители старшего поколения также подчеркнули значимость подобных инициатив. Житель Нижнего Новгорода Иван отметил, что каждому гражданину России необходимо знать историю своей страны, в том числе для того, чтобы не повторять ошибок прошлого.

По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют укреплению гражданской идентичности, формированию уважительного отношения к истории страны и развитию диалога между поколениями. Всего участие в акции приняло около 500 человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в онлайн-флешмобе «Крым ближе, чем кажется».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
